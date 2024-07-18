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Güncel
İHA 18.07.2024 22:48

Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.K’nın kullandığı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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