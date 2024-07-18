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Güncel
AA 18.07.2024 22:29

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Merkez Osmangazi ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan kavgada E.E, G.E, G.E. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin şüpheliler E.A, İ.A, E.A, M.A. ve N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, E.A, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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