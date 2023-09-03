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Güncel
İHA 03.09.2023 17:49

Karaman’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışana yaya kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Karaman’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

M.E.S. yönetimindeki Tata marka kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli kadına çarptı. Yaya kadın kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadını ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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