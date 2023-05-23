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Güncel
DHA 23.05.2023 11:02

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra sürücülerden biri kaçtı

Karaman'da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak takla attı. 6 kişinin yaralandığı kazadan sonra sürücülerden biri olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra sürücülerden biri kaçtı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kavşakta Mehmet Saysal yönetimindeki otomobille çarpıştı. Saysal'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı.

Kazada sürücü Saysal ve yanında bulunan aynı aileden Bekir Bozkurt, Emiş Bozkurt, Melda Bozkurt, Vildan Bozkurt ve Zişan Bozkurt yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazıları ise ambulansa taşındığı sırada, diğer sürücünün kaçtığını öğrenince tepki gösterdi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

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