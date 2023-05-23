Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra sürücülerden biri kaçtı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kavşakta Mehmet Saysal yönetimindeki otomobille çarpıştı. Saysal'ın kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı.

Kazada sürücü Saysal ve yanında bulunan aynı aileden Bekir Bozkurt, Emiş Bozkurt, Melda Bozkurt, Vildan Bozkurt ve Zişan Bozkurt yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazıları ise ambulansa taşındığı sırada, diğer sürücünün kaçtığını öğrenince tepki gösterdi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.