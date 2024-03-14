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Güncel
İHA 14.03.2024 10:53

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birinin tekeri koparak, 60 metre uzağa fırladı

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı.

O.S. yönetimindeki  otomobil ile R.Ş. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle  O.S. yönetimindeki otomobilin sağ arka tekeri yerinden koparak 60 metre ileriye yuvarlandı.

Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan teker, kaza yerine getirildi.

Tekeri kopan araçta bulunan S.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yaralı S.T., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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