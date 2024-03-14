Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı.
O.S. yönetimindeki otomobil ile R.Ş. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle O.S. yönetimindeki otomobilin sağ arka tekeri yerinden koparak 60 metre ileriye yuvarlandı.
Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan teker, kaza yerine getirildi.
Tekeri kopan araçta bulunan S.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.T., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.