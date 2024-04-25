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Güncel
İHA 25.04.2024 13:59

Karaman’da başlayan Atletizm Grup Yarışmalarına 14 ilden 425 sporcu katılıyor

Karaman’da düzenlenen Gençler A-B Atletizm Grup yarışmaları 14 ilden 425 sporcunun katılımıyla başladı.

Karaman’da başlayan Atletizm Grup Yarışmalarına 14 ilden 425 sporcu katılıyor
[Fotograf: İHA]

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Atletizm Grup yarışmaları 14 ilden 425 sporcunun katılımıyla ilk gün yarışmalarıyla başladı.

Kemal Kaynaş Stadyumu’nda 2 gün sürecek yarışmalarda sporcular 100 metre, üç adım atlama, cirit atma, bin 500 metre, yüksek atlama, gülle atma, 3 bin metre yürüyüş, çekiç atma, 400 metre, sırıkla yüksek atlama, 200 metre, uzun atlama ve İsveç Bayrak gibi kategorilerde final mücadelesi verecek.

Müsabakalar 25 Nisan Perşembe günü gençler A ve B kategorilerinde düzenlenecek final yarışmalarının ardından sona erecek. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Konya’da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Birinciliği yarışmalarında mücadele etme hakkı elde edecek.

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