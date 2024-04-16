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Güncel
İHA 16.04.2024 10:34

Karaman'da arazi meselesi yüzünden akrabasını yaralayan şahıs tutuklandı

Karaman'ın Lale köyünde arazi meselesi yüzünden akrabasını silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı

Karaman'da arazi meselesi yüzünden akrabasını yaralayan şahıs tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Karaman'da merkeze bağlı Lale köyünde zanlı İ.Ü. aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu ileri sürülen akrabası A.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ü., yanında bulunan tabancayla A.Ü.’yü sağ bacağından vurdu.

A.Ü. yaralanırken, zanlı İ.Ü. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan İ.Ü. ise, jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

Zanlı İ.Ü., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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