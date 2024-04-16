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Güncel
AA 16.04.2024 10:04

Erzurum'da işçilere tahsis edilen yapıda çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da şeker fabrikası işçilerine tahsis edilen tek katlı yapıda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, "Kaynakçılar boruları keserken cam yününe kıvılcım sıçradı. Bu yüzden yangın çıktı" dedi.

Erzurum'da işçilere tahsis edilen yapıda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Aziziye ilçesindeki Erzurum Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerin konaklaması için tahsis edilen fabrikanın yan tarafındaki yapıda, tadilat sırasında yangın çıktı.

Çatı katını saran yangına fabrikanın ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Erzurum'da işçilere tahsis edilen yapıda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yapının çatısında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Erzurum'da işçilere tahsis edilen yapıda çıkan yangın söndürüldü

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Karavaizoğlu, binanın uzun süredir boş olduğunu, fabrikada çalışan işçilere tahsis edilmek üzere hazırlandığını söyledi.

Tadilat sırasında yangının çıktığını söyleyen Karavaizoğlu, "İşçilerimize konaklama yeri sağlamak için tadilata başladık ve bu sırada uzun süredir de boşta kaldığı için tahtaları kuru ve bu tahtaların altında cam yünü var. Kaynakçılar boruları keserken cam yününe kıvılcım sıçradı. Bu yüzden yangın çıktı" dedi.

Can kaybı yaşanmadı

Karavaizoğlu, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, "Bizim itfaiyemiz anında müdahale ediyor ama gücü yetmediği için Büyükşehir Belediyesine haber verdik. Bize uzak oldukları için onlar gelene kadar cam yünler tutuştu. Dolayısıyla çatının altında kuru tahtalar da tutuştu. Binanın içinde herhangi bir vukuat yok. Çatı kısmında tutuşmadın dolayı hasar oluştu. İçinde kimse olmadığı için bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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