Karaman'da aranan 21 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezinde yürütülen genel uygulamaları devam ediyor. 14-20 Ekim tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 7 bin 588 kişi sorgulanırken, 21 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 21 kişiden 9’u tutuklandı. 68 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.



Trafik uygulamasında ise alkollü olarak araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 67 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 9 kişiye para cezası yazıldı. 5 okul servis aracına da evrak eksikliğinden cezai işlem uygulanırken, 61 araç da trafikten men edildi. Narkotik uygulamalarında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet av tüfeği, 19 adet mermi, 52 adet kesici ve delici alet, 19 gram uyuşturucu ile 53 adet sentetik hap ele geçirildi. Karaman'daki huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.