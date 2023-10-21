Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.10.2023 13:07

Karaman'da aranan 21 kişi yakalandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünün kent merkezinde asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ile çok sayıda bıçak ele geçirilirken, aranan 21 kişi yakalandı.

Karaman'da aranan 21 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezinde yürütülen genel uygulamaları devam ediyor. 14-20 Ekim tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 7 bin 588 kişi sorgulanırken, 21 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 21 kişiden 9’u tutuklandı. 68 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Trafik uygulamasında ise alkollü olarak araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 67 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 9 kişiye para cezası yazıldı. 5 okul servis aracına da evrak eksikliğinden cezai işlem uygulanırken, 61 araç da trafikten men edildi. Narkotik uygulamalarında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet av tüfeği, 19 adet mermi, 52 adet kesici ve delici alet, 19 gram uyuşturucu ile 53 adet sentetik hap ele geçirildi. Karaman'daki huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Kütahya’da yılbaşından bu yana 336 bin 213 taşıt ve sürücü denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Biden: Hamas saldırıları İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı
13:26
Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor
13:16
TEM Otoyolunda durdurulan tırda zulalanmış binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
13:25
DSÖ: Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim
12:59
Karabük'te şehre inen ayı arı kovanlarını parçaladı
12:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de
Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıyor
Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıyor
FOTO FOKUS
Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
Refah Sınır kapısı kısmen açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ