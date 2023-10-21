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Güncel
İHA 21.10.2023 12:43

Kütahya’da yılbaşından bu yana 336 bin 213 taşıt ve sürücü denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana yapılan trafik denetimlerinde toplam 336 bin 213 taşıt ve sürücü denetlendiği bildirildi.

Kütahya’da yılbaşından bu yana 336 bin 213 taşıt ve sürücü denetlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2023 - 18 Ekim 2023 tarihleri arasında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde toplam 336 bin 213 taşıt ve sürücü denetlendi.

Bu denetimlerde trafik mevzuatı dahilinde ihlali ve kusuru tespit edilenlerden, bin 681 araç ve sürücüye araç üzerinde kanuna aykırı teknik değişiklik yapmaktan, 2 bin 520 sürücüye ses ve görüntü cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan, 2 bin 335 kişiye sürücü belgesiz, yetersiz sürücü belgesi ile yada sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmaktan, 3 bin 102 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 53 sürücüye drift yapmaktan, 918 sürücüye yasal sınır üzerindeki alkol etkisinde taşıt kullanmaktan, 13 bin130 sürücüye ise duraklama ve park etme yasaklarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

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