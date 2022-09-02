Merkeze bağlı Paşabağ köyünde Zekeriya Yücetaş'a ait portatif olarak çadırdan yapılan hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Ahırların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında, her iki ahırda bulunan 5 büyükbaşın telef olduğu, hasarın oluştuğu öğrenildi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yangının yaşandığı bölgeye giderek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.