Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı
Kocaeli’de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine 2 köpek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü.
Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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