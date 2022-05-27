Ziyaretlerine Kazımkarabekir Kaymakamlığı ile başlayan Akkoyun, şeref defterini imzaladıktan sonra İlçe Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık'tan ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Esnaf ziyaretinin ardından Akkoyun, 15 Temmuz Şehidi Muhammed Yalçın ve Şehit Polis Memuru Abdullah Terzi'nin kabirlerini ziyaret etti.

Akkoyun daha sonra Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu ile bir araya gelerek, ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Akkoyun ilçedeki esnafı ziyaret etti.