Karadeniz'e sürüklenen çöpler İnkumu sahiline vurdu

İnkumu sahiline dalgaların getirdiği çöpler yığınlar oluşturdu. Havanın bulutlu olması nedeniyle sahil bölgesinde sessizlik hakim olurken, sessizliği fırsat bile martılar ise sahildeki çöplerin arasında yiyecek aradı.

Kumsalda, deniz manzaralı bir çöplük görüntüsü oluşturan atıkların arasında serum şişesi, şırınga gibi tıbbi atıklar da dikkat çekti. Ayrıca şiddetli dalgalar nedeniyle kumsalda bulunan sundurma gibi küçük yapılarıda hasar gördü.

Yağışlı hava beklentisi nedeniyle insanların kış gününde ilgi göstermediği sahilde, sık sık benzer görüntülerin oluştuğu ve belediye ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde çevre kirliliğinin oluştuğu sahilin yeniden temizleneceği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da, Karadeniz'in azgın sularının her fırsatta, çöpleri sahile bıraktığını ve ekipler tarafından sürekli atıkların temizlendiğini ifade etti.