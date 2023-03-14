Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Safranbolu Esentepe Mahallesi'ndeki tarihi evlerin çatıları karla kaplandı.
Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar yağışı etkisini gösterdi.
Güzergahı kullanan bazı vatandaşlar, araçlarını durdurarak manzaranın keyfini çıkardı.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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