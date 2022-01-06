Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Karabük'te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte seyir halinde olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
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