Karabük'te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte seyir halinde olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.