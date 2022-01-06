Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ'cüler Balıkesir'de yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 6 yıl 10 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü 3 hükümlü ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş sağlık çalışanı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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