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Güncel
İHA 09.06.2023 16:57

Karabük'te Köy Yaşam Merkezi sayısı 7'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Karabük'te faaliyete geçen Kayı Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Karabük'te Köy Yaşam Merkezi sayısı 7'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan proje çerçevesinde merkeze bağlı Kayı Köyünde atıl durumda olan okul Köy Yaşam Merkezine çevrildi.

İhtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek olan merkez için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, pandemi döneminde vatandaşların köylere yöneldiğini belirterek "Tarıma, hayvancılığa ve çiftçiliğe yöneldiler. İnşallah bundan sonra köylere daha fazla geri dönüşüm başlayacak diye ümit ediyoruz" dedi.

Karabük'te Köy Yaşam Merkezi sayısı 7'ye yükseldi



AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de Köy Yaşam Merkezlerinde eğitim vermenin yanında gelenekleri de yaşatma imkanının da bulunacağını söyledi. Cumhuriyetin 100. Yılında örgün eğitimde başarılar yakalanıldığını ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaygın eğitimle de toplumda ulaşılamayan herkese ulaşıp eğitim ihtiyaçlarını devam ettirmenin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Kayı Köyünde açılan Köy Yaşam Merkezi ile Karabük'teki sayının 7'ye ulaştığını aktardı. Vali Gürel ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açılışı yapılan Köy Yaşam Merkezini gezdi.

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