Karabük'te Köy Yaşam Merkezi sayısı 7'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan proje çerçevesinde merkeze bağlı Kayı Köyünde atıl durumda olan okul Köy Yaşam Merkezine çevrildi.
İhtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek olan merkez için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, pandemi döneminde vatandaşların köylere yöneldiğini belirterek "Tarıma, hayvancılığa ve çiftçiliğe yöneldiler. İnşallah bundan sonra köylere daha fazla geri dönüşüm başlayacak diye ümit ediyoruz" dedi.