Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
O. T. (53) idaresindeki 06 LMA 46 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda E.S. yönetimindeki 78 SG 883 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki E.M.M. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Trafik Kazası
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