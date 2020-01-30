Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.M. yönetimindeki 54 AP 224 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda A.Ç. (68) yönetimindeki 78 BF 865 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.Ç. ile otomobillerdeki Z.M. (60), İ.M. (58) ve E.Ç. (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.