İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir attı.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alındı, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürüldü.

Tedbir amacıyla Çinli çiftin odası ve bu odaya yakın yolcuların odası boşaltılarak karantinaya alındı.

Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.