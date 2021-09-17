Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik soruşturma kapsamında T.U. isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan T.U., ikametinde sabah 07:00 sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Tem Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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