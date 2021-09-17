Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu ve Kitre köyleri arasında bulunan 2 bin 500 dönümlük arazide çiftçiler ektikleri patateslerini hasat ettiler. Bu seneki mahsulün geçen yılki mahsulden daha fazla olduğunu söyleyen çiftçiler, kuraklığa rağmen aldıkları mahsulden memnun olduklarını dile getirdiler. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan patates hasadı sonunda çiftçiler ürettikleri patateslerini satabilecekler. Öte yandan tek bir çiftçinin 550 dönümlük arazide ektiği patatesten geçen yıla oranla daha fazla mahsul aldığı öğrenildi. Bayburt Tarım İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bu yıl ekilen 2 bin 500 dönümlük arazi önümüzdeki yıl 3 bin dönüme çıkarılacak.