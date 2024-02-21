Karabük'te emekli imamın aşıladığı yabani ağaçlar meyve veriyor

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Başkaya, 12 yıl önce ormanda gördüğü yabani ağaçları yok olmamaları için aşılamaya başladı.

Şimdiye kadar Karabük Kent Ormanı'ndaki çok sayıda yabani ağaca elma, armut ve kiraz aşısı yapan Başkaya, ormanda yürüyüş yapanların bu meyvelerden yemelerini sağlıyor.

"Herkese aşıladığım ağaçların meyvelerinden yemelerini tavsiye ediyorum"

Dursun Başkaya, Karabük Kent Ormanı'ndaki 270 dönüm alanda yabani ağaçları tespit edip aşıladığını söyledi.

Ormanda yürüyüş ve spor yapanlar ile bisiklete binenlere aşıladığı ağaçların meyvelerinden yemelerini tavsiye eden Başkaya, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana hobi olarak aşılama yapıyorum. Emekli olmadan da kırsal bölgede görev yaptığım için umumi alandaki meyve ağaçlarını aşıladım. Acı olan meyveler vardı. Orada başladım bu işe. Orada da yaklaşık 200'ün üzerinde meyve ağacı aşıladım. Oradaki elmalar, armutlar kirazlar büyüdüler. Meyve veriyorlar. Meyvelerini oradaki halk, mahalle sakinleri yiyor. Bazen bana telefon ediyorlar. Seviniyorum, bu güzel bir duygu benim için."

Başkaya, Şirinevler Mahallesi'ndeki kent ormanında da 200'ün üzerinde aşılama yaptığını ifade ederek, "Her türlü meyvemiz var; elma, kayısı, erik, kiraz, vişne hatta hünnaba kadar var burada. Limon ağacım bile var. Zeytin ağacımız var. Küçük bazı yerdekiler ama neticede bugün dikmezsen yarın büyümezler. Yani bugün dikeceğiz, yarın büyüyecekler ve gelecek nesiller bunlardan istifade edecek." ifadelerini kullandı.