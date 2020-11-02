Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakini Selda Kansu, itfaiye ekiplerine haber vererek söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen Kansu, baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden diğer apartman sakinleri, Kansu'yu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, Kansu ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.