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Kırklareli'nde 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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