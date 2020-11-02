Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde sahte içki satışı yaptığı tespit edilen V.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 61 litre el yapımı sahte içki, 2 anason kiti ve alkol yapımında kullanılan 6 damlalık ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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