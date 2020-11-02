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Burdur'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Çamköy köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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