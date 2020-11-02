Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Çamköy köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.