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Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Fatih Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada), TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.
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