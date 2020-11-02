Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Fatih Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada), TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

