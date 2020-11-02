Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyüpsultan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan'da, otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul Havalimanı yönünde seyreden Ali Ö. yönetimindeki 34 BCV 089 plakalı otomobil, Hasdal Göktürk mevkisinde kontrolden çıkarak, 34 VT 2376 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ali Ö, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza dolayısıyla bölgede trafik bir süre aksadı.
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