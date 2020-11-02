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Barış sitesinde yıkım çalışması başladı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış sitesinde yıkım çalışması başladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış sitesinde yıkım çalışması başladı.
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