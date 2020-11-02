Çay, ilçeye bağlı Yazıcak Mahallesi'nde bulunan 6 dönümlük belediye arazisinde eşi, çocuğu ve kayınpederinin yanı sıra başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

Burada açıklamada bulunan Çay, üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Ekilen karakılçık buğdayları hasat edildikten sonra bir kısmını tohumluk olarak ayıracaklarını, kalanını da bulgur yapacaklarını ifade eden Çay, bunların da Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle kısa süre sonra hizmete açılacak olan sebze meyve kurutma ve paketleme merkezinde satışa sunulacağını kaydetti.