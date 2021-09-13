Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20, Göksun-Elbistan yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu kesimlerde kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51 ve 67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10, Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.