Van’ın Muradiye ilçesinde edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında ilçeye bağlı Ovapınar ve Ünseli mahallesi kırsalında yaya olarak yürüyen 24’ü Pakistan uyruklu, 3’de Afganistan uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 27 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.