Kara yollarında durum

ANKARA (AA) -

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Bozüyük yönündeki diğer tüpten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 11-13. kilometrelerinde (Hondular Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ve Kozan-Feke yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.