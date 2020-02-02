Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerinde Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Ergani-Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.