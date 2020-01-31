Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtan Avrupa Parlamentosu (AP) Ã¼yesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkÄ±nda resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AP Genel Kurulu tarafÄ±ndan BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen "Yunan AdalarÄ±nda Ä°nsani Durum" toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtan Lagos hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, Lagos hakkÄ±nda TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini asÌ§agÌ†Ä±lama" suÃ§undan resen soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi kaydedildi.

TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±

Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan AdalarÄ±ndaki gÃ¶Ã§menlerin durumu konuÅŸuluyordu. IrkÃ§Ä± Yunan AltÄ±n Åžafak Partisi'nin eski milletvekili, baÄŸÄ±msÄ±z parlamenter Yannis Lagos kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. Daha Ã¶nce bir Ã§ok kez Ä±rkÃ§Ä± tavrÄ±yla gÃ¼ndeme gelen, hatta bu nedenle yargÄ±lanan Yunan parlamenter TÃ¼rkiye'yi Yunanistan'a sÃ¼rekli gÃ¶Ã§men yollamakla suÃ§ladÄ±. Hakaretlerini sÃ¼rdÃ¼rerek cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±dÄ±na basÄ±lÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Ä±rkÃ§Ä± vekile tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter adresi Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile olaya Ã§ok sert tepki gÃ¶sterdi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rk bayraÄŸÄ± gÃ¶rseli ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "ÅžanlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±za uzanan elleri nasÄ±l kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, denize nasÄ±l dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ en iyi bu Ä±rkÃ§Ä± kafalar bilir. Avrupa’nÄ±n ÅŸÄ±marÄ±k, Ä±rkÃ§Ä± Ã§ocuklarÄ± hadlerini bilsin. Avrupa Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa artÄ±k dur demeli. BayraÄŸÄ±mÄ±z her yerde ÅŸerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaÃ§o hakkÄ±nda gerekeni yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

MSB TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na Ã§irkin saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶sterdi

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ÅžÄ±marÄ±k Ã§ocuklara her yerde Al SancaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n asilliÄŸini ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermeye devam edeceÄŸiz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan kÄ±nama

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "BakanlÄ±k, ulusal bir sembolÃ¼n aÅŸaÄŸÄ±lanmasÄ±nÄ± kÄ±namaktadÄ±r. TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ±, neo-Nazi'leri temsil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rtan Yunan vekil iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±

Avrupa Parlamentosu'nda Ä±rkÃ§Ä± Yunan milletvekilinin provokasyonu vardÄ±. Yunan parlamenter konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±. Ankara'dan Ã§ok sert tepki geldi. Avrupa Parlamentosu parlamenter iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olayÄ± kÄ±nadÄ±, Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± David Sassoli, Ä±rkÃ§Ä± vekil hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m sÃ¼reci baÅŸlattÄ±.