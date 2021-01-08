Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayak merkezi Kartalkaya'nın her yıl karla kaplanan zorlu yolunda bu yıl kar örtüsü ve buzlanma görülmedi. Kartalkaya'daki yapay kar makineleriyle 1 metre kar kalınlığının olduğu pistlerde kayak yapılırken, pist dışındaki alanlarda ise kar kalınlığı 5- 10 santimetre civarında kaldı. Bölgedeki kar yağışının önceki yıllara göre az olması, Kartalkaya yakınlarındaki köylülerin gelir kapısını da ellerinden aldı.

Kayak merkezine giden dik rampalarıyla bilinen 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarıyla yolda kalan tatilcilerin araçları için zincir kiralayıp, çekerek geçimini sağlıyordu. 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya çıkışın sağlandığı yol güzergahında çalışan Saraycık ve Kındıra’da yaşayan köylüler, her kış sezonunda geçimlerini sağladığı zincir kiralama ve araç çekme işini bu kayak sezonunda yapamadı. Zincirciler, traktörlerini ve karavanlarını yol kenarına çekmedi, yol kenarında sabit olarak duran kulübeler de 1 aydır hiç açılmadı.