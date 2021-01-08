Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kaçan sürücü polis kardeşi olduğunu iddia etti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisten kaçan hafif ticari araçtaki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
C.T. (21) yönetimindeki 06 RZR 19 plakalı hafif ticari araç, Ziyagökalp Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.
Ters yönde ilerleyerek kaçan araç, kovalamaca sonucu Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde durduruldu.
Aracın sürücüsü ile yolcu O.Y. (35), yaya olarak kaçmaya çalışırken havaya ateş açan polis ekipleri tarafından yakalandı.
İhtara uymayarak kaçan iki kişiye ters yönde ilerleme, kırmızı ışık ihlali, "dur" ihtarı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ceza kesildi.
Öte yandan sürücü, ekiplere polis kardeşi olduğunu ve yanındaki yolcuyu tanımadığını iddia etti.
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