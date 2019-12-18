Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanserine yakalanan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve severek ilgilendiği turizm sektörü sayesinde moral bularak hastalığına karşı koydu.

Alanya ilçesinde oturan 69 yaşındaki Hızır Bozdoğan, 2013'te rutin sağlık kontrollerinde mesane ve kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Başarılı iki ameliyat geçiren Bozdoğan, hastalığı sürecinde sahibi olduğu oteli devretse de yaklaşık 45 yıl önce yönetici olarak atıldığı turizm sektöründen kopmadı.

Yakınlarının "istirahat etmesi gerektiği" uyarılarına "Sevdiğim işi yapmak beni daha mutlu ediyor." diyerek karşılık veren Bozdoğan, bu süreçte, moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörüyle daha fazla ilgilenmeye başladı.

Bozdoğan, 2013'ten sonra Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin (ALTİD) mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Günün büyük kısmını dernekte geçirerek projeler üretilmesine katkı sağlayan Bozdoğan, otellerin sorunlarını takip ederek rapor hazırlıyor. Bozdoğan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentin faydasına olan etkinliklere turizmcilerin katkı sunmasını sağlıyor.

Tatilcilerin sorunlarının giderilmesi için hem otelciler hem de diğer kurumlarla irtibat halinde bulunan Bozdoğan, sorunların hızlıca çözümü için gösterdiği çabanın karşılığında hiçbir ücret almıyor.

"Kanseri yenmemde en büyük etken işim"

Bozdoğan, AA muhabirine, kanserle ilgili tüm belirtilerden kurtulduğunu söyledi.

Kanseri yenmek için azimli olmak gerektiğini vurgulayan Bozdoğan, "Köşeye çekilip beklememek gerekiyor. İnsan hastalığı yeneceğine önce kendisini inandırmalı. Sevdiğiniz ve sizi mutlu eden şeylerle ilgilenin." diye konuştu.

Kanseri yenmesinde en büyük etkenin işi olduğunu anlatan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Alanya'daki oteller tarafından kurulan ALTİD'e görev alarak turizmin içinde kaldım. Turizm sektörüne dernek bünyesinde daha geniş şekilde hizmet vermeye başladım. Böylece hem işimi yaptım hem de kendime zaman ayırdım. Karamsarlığa kapılmadım, hayata ve işime sımsıkı sarıldım. Stresten uzaklaştım, turizmden kaçmadım. Turizmle hayata daha çok bağlandım."

Tecrübelerini paylaşıyor

ALTİD Başkanı Burhan Sili ise Hızır Bozdoğan'ın Türkiye'nin ilk turizm mezunlarından olduğunu belirtti.

Ankara Otelcilik Okulu mezunu Bozdoğan'ın sektörde işini sürdüren birçok kişiye ustalık yaptığını anlatan Sili, "Bozdoğan, hayatını iyi organize ederek bu süreci olumu şekilde tamamladı. Bu illetten kurtuldu. Biz de bu anlamda mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA