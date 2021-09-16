Kanada’da başkent Ottawa'daki federal parlamento binası önünde eylemlerine başlayan Afgan tercümanlar, Kanada hükümetinin Taliban tehdidi altındaki ailelerini kurtarmak için daha hızlı davranmasını talep etti.

Ellerinde, "Ailelerimiz Afganistan'da, Taliban'dan kurtulmak için daha ne kadar saklanacaklar?", "Biz size yardım ettik, şimdi sizin yardım etme zamanınız" ve "Göçmen Bakanlığı daha hızlı çalışmalı" gibi pankartlar taşıyan grup aile üyelerinin işlemler tamamlanıncaya kadar Afganistan'a komşu ülkelere nakledilmelerini istedi.

“Geride kalanlar risk altında"

CBC'ye konuşan Afgan tercümanlardan Zamarai Niksad, "Ailem Taliban'dan bir uyarı aldı. Onlara bir mektup gönderdiler. Yakınlarım evlerini terk edip kaçtı. Hayatlarımızı riske attık ama şimdi geride kalanlar da aynı risk altında" dedi.

Tercüman Ahmed Sayed de "Kahramanlarımızla çalıştığım için gururluyum. Ülkemizdeki Kanada güçlerini takdir ediyoruz, bize barış getirmeye çalıştılar. Şimdi sorun Göçmen Bakanlığı meselesi. Bu açlık grevi devam edecek çünkü hükümet bizi dinlemeyecek" diye konuştu.

Destek personeli Vesal Naser ise "Annemi özlüyorum, onu 10 yıldır görmüyorum. Ailemi özlüyorum. Aileme ihtiyacım var. Kanada'ya taşındığımda Kanadalı yetkililere ailemizin bir listesini verdik. Hükümetten sadece vaatlerde bulunmakla kalmayıp ailemizi de getirmesini istiyorum" dedi.

“Kanada ile çalışmak beş aile ferdimi kaybetmeme mal oldu”

Tercüman Saeed Shah, "Geride kalanların buraya getirilmesinin aylar sürmesi önemli değil. Afganistan'da beklemelerine izin veremeyiz çünkü ölecekler mi yoksa hedef mi alınacaklar bilmiyoruz. Kanada Silahlı Kuvvetleri ile çalışmak bana beş aile ferdimi kaybetmeme mal oldu. Şimdi daha fazlasını kaybedeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan askeri birlikleri ve diplomatik temsilcilikleri ile çalışan Afgan destek personelinin tamamının aile üyeleri ile birlikte 31 Ağustos 2021'den önce tahliye edileceğini açıklamıştı.

20 bin Afgan Kanada’ya getirilecekti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tahliyelerin başladığı günlerde yaptığı açıklamada, özel bir göçmenlik programı ile 20 bin Afgan destek personelini aileleri ile birlikte Kanada'ya getireceklerini duyurmuştu.

Kabil Havaalanı'nda yaşanan kargaşa yüzünden tahliyeleri planladığı gibi yürütemeyen Kanada Dışişleri Bakanlığı, toplam 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini ve geri kalanların tahliyelerinin güvenlik nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.