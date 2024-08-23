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Güncel
DHA 23.08.2024 10:23

Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2'si orman personeli 4 yaralı

Siirt'te Pervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2'si orman personeli 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü yakınlarında meydana geldi.

Göreve giden Pervari Orman İşletme Şefliği'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile kamyon kafa kaya çarpıştı. Kazada işletme personeli O.A. ile V.Ü ve kamyondaki 2 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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