Durağan'da sivrisinekle mücadele toplantısı yapıldı

Kaymakam Celal Güngör başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara sivrisinekle mücadele kapsamında yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca içme suyu temizliği, su depolarının bakım ve onarımları konularında da katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Kaymakam Güngör toplantıda yetkililerden görüşülen konuların takibinin titizlikle yapılmasını istedi.