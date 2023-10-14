Kaman'da ceviz festivali konsersiz başlayacak

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kaman cevizini tanıtmak ve esnafa katkıda bulunmak amacıyla bugün başlayıp yarın devam edecek festivalin müzik ve eğlence programlarının, günlerdir şiddetli şekilde devam eden Filistin-İsrail çatışması nedeniyle Kaman Belediye Meclisinin kararıyla iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu durum bizi ziyadesiyle derinden üzmektedir. Bir an önce bu acının son bulması İslam aleminin en büyük temennisidir. Festivalimizin müzik ve eğlence kısmı dışındaki diğer etkinlikleri devam edecektir." ifadesi kullanıldı.