Van’da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere eğitim verildi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda Başkaleli çocuklara eğitim verildi.



İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ilçeye gelen eğitim tırda çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir günlük program çerçevesinde öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi. Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı. Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Tırı Ankara’dan geldiklerini belirten polis memuru Semih Demirel, “İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünün ortak projesiyle ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ları ile Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugünde Van'ın Başkale ilçesindeyiz. Bu sayede öğrencilerimize trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İlk olarak tırın içinde teorik eğitimler veriyoruz ve daha sonra çocuklarımızı dışarıya ve parkura alıyoruz. Uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.



Öğrenciler ise böyle bir etkinlikle buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Programa katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, öğrencilerle sohbet etti, kitap, kırmızı düdük ve trafik kartlarını dağıttı.