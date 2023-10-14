Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.10.2023 10:09

Van’da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere eğitim verildi

Van’ın Başkale ilçesine getirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait `Mobil Trafik Eğitim Tır'ı sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de bilgilendirildi.

Van’da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere eğitim verildi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda Başkaleli çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ilçeye gelen eğitim tırda çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir günlük program çerçevesinde öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi. Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı. Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Tırı Ankara’dan geldiklerini belirten polis memuru Semih Demirel, “İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünün ortak projesiyle ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ları ile Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugünde Van'ın Başkale ilçesindeyiz. Bu sayede öğrencilerimize trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İlk olarak tırın içinde teorik eğitimler veriyoruz ve daha sonra çocuklarımızı dışarıya ve parkura alıyoruz. Uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.

Öğrenciler ise böyle bir etkinlikle buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Programa katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, öğrencilerle sohbet etti, kitap, kırmızı düdük ve trafik kartlarını dağıttı. 

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki: Mazlumlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdük
10:52
Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
10:17
Kapıkule'de 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi
10:09
KDK: Açıköğretim öğrencileri de öğretim sürecinde formasyon alabilir
10:09
İstanbul ve İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 19 gözaltı
10:04
Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 32 gözaltı
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ