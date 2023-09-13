Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kuş tedavi altına alındı

Tatvan ilçesinde dün gece saatlerinde uçtuğu esnada fark edemeyip yüksek katlı binanın balkon camına çarpıp 7. kattan beton zemine çakılan minik kuşun kalbi durmuştu. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda, şans eseri olay anında bina önünde bulunan bina sakinleri tarafından dakikalarca süren kalp masajı ile minik kuş yeniden hayata döndürülmüştü. Olay esnasında minik kuşa hayati müdahaleyi yaparak onu koruma altına alan bina sakinleri, gece evlerinde misafir ettikleri kuş için adeta seferber oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sebebiyle ağır şekilde yaralanan minik kuşun tedavisi için kolları sıvayan bina sakinleri, kuşu tedavisi için Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğine teslim etti. Veteriner kliniğinde tedavisine başlanan minik kuşun yapılan ilk muayenesinde çarpmaya bağlı olarak boyun ve kafasında travmalar, vücudunun bazı yerlerinde ise ezilmeler olduğu tespit edildi. Yapılan muayene sonrası klinikte gözlem altına alınan minik kuşun henüz yeni yeni uçmaya çalışan bir kuş olduğu tespit edildi. Klinikte bir süre tedavisi devam edecek olan minik kuş, tamamen iyileştikten sonra ise yeniden doğaya salınacak.

“Gece evde misafir edip, sabah veterinere getirdi”

Kuşu yaptıkları kalp masajı sonrası gece boyunca da evlerinde misafir ettiklerini belirten bina sakinlerinden Emrullah Tüzün, minik kuşu tedavisi yapılmak üzere Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğine teslim ettiklerini söyledi. Akşam saatlerinde minik kuşu klinikte ziyaret edip son durumuyla ilgili Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yürek’ten bilgi aldıklarını kaydeden Tüzün, “Minik kuşumuz önceki akşam birkaç bina sakiniyle birlikte bina önünde sohbet ettiğimiz esnada önce balkon camına çarptı ardından da sert şekilde beton zemine çakıldı. Fark eder etmez hemen kendisine müdahalede bulunduk, ilk etapta çarpmaya bağlı olarak nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu fark ettik. Vakit kaybetmeden hemen bina sakinlerimizle dakikalarca süren bir kalp masajı yaptık. Şükür yaklaşık 3 dakika süren kalp masajı neticesinde minik kuşumuz kendine gelmişti. Daha sonra ise gece boyunca evimizde misafir ettik. Gündüz saatlerinde tedavi sürecini başlatmak üzere Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ile irtibata geçtik ve kuşu kendilerine teslim ettik. Gece saatlerinde gidip kuşumuzu ziyaret edip son durumu hakkında bilgiler aldık. Şükür minik kuşumuz kritik olan ilk 24 saati atlattı, inşallah tedavisinin geri kalan kısmını da atlatıp yeniden özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Bu vesile ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yürek’e duyarlılıklarından ve katkılarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Boyun ve kafada travmalar, vücutta ezilmeler var”

Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Efe Yürek ise minik kuşun yeni yeni uçmaya çalışan bir kuş olduğunu belirterek, yapılan ilk muayenesinde çarpmaya bağlı olarak boyun ve kafasında travmalar, vücudunun bazı yerlerinde ise ezilmeler olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kuşlarda da ani çarpmalara bağlı olarak gelişen şok nedeniyle kalbin durabildiğini kaydeden Yürek, bina sakinlerinin yaptığı kalp masajının minik kuşu yeniden hayata tutma noktasında önemli bir müdahale olduğunu kaydetti. Minik kuşun hayati tehlikeyi kısmen atlattığını dile getiren Yürek, “Minik kuşumuz önceki gün yaşadığı talihsiz kaza sonrası bugün bina sakinlerinden Emrullah Bey tarafından bizlere ulaştırıldı. Bizlerd e hemen kliniğimizde minik kuşumuzun tedavisine başladık. Yapmış olduğumuz ilk muayenesinde minik kuşumuzun boyun ve kafasında çarpmaya bağlı travmalar oluştuğunu tespit ettik. Ayrıca yine çarpma ve sonrasında beton zemine düşmesi sebebiyle vücudunun bazı yelerinde ezilmeler mevcut. Bina sakinlerinin hayata döndüren ilk müdahalesinden sonra bizlerde gerekli tedavi sürecini başlattık. Minik kuşumuz bir süre burada misafirimiz olacak. Gerekli tedavisi tamamlandıktan sonra da kuşumuzu yeniden özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu arada minik kuşumuz ötleğengiller familyasından henüz yeni yeni uçmaya çalışan yavru bir kuş. Muhtemelen uçmayı yeni yeni öğrenmeye çalıştığı esnada bu talihsiz kazayı geçirdi. Artık kendisi emin ellerde ve bizlere emanet. Dernek olarak gönüllü bir şekilde tedavisini gerçekleştirip sağlığına kavuşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.