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Güncel
DHA 14.11.2023 18:11

Kaldırıma çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Kilis’te, kaldırıma çarparak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaldırıma çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğleden sonra Kilis Çevre yolunda meydana geldi. Hasan F. kullandığı elektrikli motosiklet ile yola çıkmak istediği sırada kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Hasan F.'i görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Daha sonra hastaneye götürülmek istenen Hasan F. bu durumu kabul etmedi. Hasan F., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ve vatandaşların ikna etmesiyle hastaneye götürüldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

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