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Güncel
AA 14.11.2023 17:38

Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanak dolayısıyla debisinin yükselmesi sonucu taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Aktaş taşkın yaşanan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulundu

Dün kent genelinde meydana gelen sağanak sonrası Su taşkının yaşandığı alanda DSİ ve Kepez Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Aktaş, DSİ 252. Şube Müdürü Uğur Gürsel Altay'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından su taşkınında zarar gören Kepez Balıkçılar Kooperatifini ziyaret eden Vali Aktaş, kooperatifi başkan yardımcıları Alaattin Altındağ ve Cahit Arıyel, kooperatif üyeleri ve balıkçılarla bir araya geldi.

İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay'ın da hazır bulunduğu ziyarette İlhami Aktaş, su baskınında hasar gören tekne sahipleriyle görüştü.

Vali Aktaş, kooperatifi üyeleri ve balıkçılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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