Yalova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Yalova Valiliği öncülüğünde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katıldığı tatbikat, kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım kararı alınan bir enkazda gerçekleştirildi.
Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Başkanı Adem Demirel, yaptığı açıklamada, her yıl ulusal ölçekli tatbikatlar düzenlediklerini belirterek, tatbikatları gerçek enkazda sürdürdüklerini bildirdi.
Yalova'daki tatbikata 6 ilden 150 kişilik ekibin katılım sağladığını anlatan Demirel, "Teorik eğitimlerini alan ekipler, burada öğrendiklerini uygulamalı olarak görüyor" dedi.