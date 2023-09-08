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Güncel
AA, DHA 08.09.2023 11:41

Kahve paketlerinden 158 kilogram esrar çıktı

Adana'da tırda yüklü briketlerin arasına gizlenmiş çuvaldaki kahve paketlerinde 158 kilogram esrar ele geçirildi. Tırın sürücüsü tutuklandı.

Kahve paketlerinden 158 kilogram esrar çıktı
[Fotograf: AA]

Adana'da tırda yüklü briketlerin arasındaki 10 çantada ve 1 çuvaldaki 260 kahve paketinde toplam 158 kilo esrar ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan sürücü İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çanta ve çuvala kahve koyarak narkotik köpeğinin koku almasının önüne geçmek istediği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında Adana'da durdurulan bir araçta 158 kilogram esrar bulunduğunu, 1 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

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